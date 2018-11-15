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Пластун: Якихось промов від Мальдіні не було

14:08 574 Читать на русском
Пластун: Якихось промов від Мальдіні не було
Ігор Пластун / Соцмережі

Гравець Гента та збірної України Ігор Пластун розповів про підготовку національної команди до матчів проти Словаччини та Туреччини та про візит Паоло Мальдіні.

"Так, завдання виконано, але будь-який футболіст, який вийде проти Словаччини, буде викладатися по максимуму, адже це збірна України. Усі хочуть бути тут, усі прагнуть представляти свою країну. Віддача буде не на сто відсотків, а на всі двісті.

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Була теорія, зараз починаємо тренувальний процес. Андрій Миколайович буде давати шанс тим футболістам, які на даний момент готові вийти на поле.

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Поява Мальдіні? Так, це було неочікувано. Якихось промов із його боку не було. Він приїхав у своїх справах, був на нашій вечері", – цитує Ігоря Пластуна офіційний сайт ФФУ.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Україна Україна Словаччина - Україна Збірна України Ігор Пластун Ігор Пластун Паоло Мальдіні
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