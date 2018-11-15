Пластун: Якихось промов від Мальдіні не було

Гравець Гента та збірної України Ігор Пластун розповів про підготовку національної команди до матчів проти Словаччини та Туреччини та про візит Паоло Мальдіні.

"Так, завдання виконано, але будь-який футболіст, який вийде проти Словаччини, буде викладатися по максимуму, адже це збірна України. Усі хочуть бути тут, усі прагнуть представляти свою країну. Віддача буде не на сто відсотків, а на всі двісті.

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Була теорія, зараз починаємо тренувальний процес. Андрій Миколайович буде давати шанс тим футболістам, які на даний момент готові вийти на поле.

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Поява Мальдіні? Так, це було неочікувано. Якихось промов із його боку не було. Він приїхав у своїх справах, був на нашій вечері", – цитує Ігоря Пластуна офіційний сайт ФФУ.