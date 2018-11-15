Ващук: Больших экспериментов от Шевченко ждать не стоит

Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от ближайших матчей сборной Украины против Словакии и Турции.

"На мой взгляд, тренерский штаб сборной Украины принял абсолютно правильное решение, пригласив на эти два матча большую группу новичков. Все-таки команда провела первый отборочный цикл в Лиге наций, завершив его на первом месте. Итак, задание выполнено, поэтому есть возможность не только посмотреть новичков, но и попробовать какие-то новые тактические наработки, новые игровые связи между футболистами.

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Однако, больших экспериментов от Андрея Шевченко тоже ждать не стоит. Все-таки новички еще так хорошо не знакомы с философией игры национальной команды, требованиями и нюансами тактики.

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Поэтому, на мой взгляд, основной костяк футболистов в этих двух матчах все же останется, особенно в игре со Словакией. А вот в матче с Турцией уже можно больше доверить место на поле новичкам, хотя, мне кажется, более пяти новых футболистов мы в итоге на поле не увидим", – цитирует Ващука Zbirna.com.