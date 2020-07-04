Ващук назвал главный рецепт успеха Динамо в Классическом

Экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук оценил перспективы своего бывшего клуба в матче с чемпионом Украины.
"Хочется, чтобы в Классическом не было грязи, красных карточек и скандалов. Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол, чтобы футболисты сыграли в свое удовольствие и не оглядывались на турнирную таблицу и табло.
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Знаю, что "горняки" будут очень мотивированы на игру с Динамо, потому что общался с ребятами, с которыми играем вместе за сборную Украины среди ветеранов и они знают, как готовится к матчу Шахтер. Поэтому рассчитывать, что дончане будут играть вполсилы, не стоит. Динамо же в любом матче играет на победу – ничья для "бело-синих" всегда была равносильна поражению. Конечно, если оглянуться на таблицу, там Десна и Заря подпирают киевлян. Но подопечным Алексея Михайличенко нужно смотреть на себя и выполнять свои задачи.
Судя по тому, что впереди у дончан игра в Лиге Европы и никто из футболистов в отпуск не ушел, в матче против Динамо мы увидим основной состав команды Луиша Каштру. У киевлян в последнее время большие проблемы в игре и в обороне, и в полузащите. Но Динамо такой клуб, который не должен замечать кадровых потерь. Те, кто выйдут вместо травмированных, ждали своего шанса, тренировались, готовились. Следовательно, им будет предоставлена возможность проявить себя, доказать тренерскому штабу, что они могут играть в основе. У ребят есть шанс, которым можно воспользоваться и показать себя во всей красе как раз в противостоянии с Шахтером.
Киевской команде надо показать динамовский дух, не проигрывать в единоборствах, бороться за каждый сантиметр поля. Пока есть шансы и возможности, нужно решать свои задачи", – сказал Ващук в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 4 июля, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.
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