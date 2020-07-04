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Ващук назвал главный рецепт успеха Динамо в Классическом

4 июля 12:18 - Читати українською
Ващук назвал главный рецепт успеха Динамо в Классическом
Владислав Ващук / Фото: Р. Породко

Экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук оценил перспективы своего бывшего клуба в матче с чемпионом Украины.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Хочется, чтобы в Классическом не было грязи, красных карточек и скандалов. Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол, чтобы футболисты сыграли в свое удовольствие и не оглядывались на турнирную таблицу и табло.

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Знаю, что "горняки" будут очень мотивированы на игру с Динамо, потому что общался с ребятами, с которыми играем вместе за сборную Украины среди ветеранов и они знают, как готовится к матчу Шахтер. Поэтому рассчитывать, что дончане будут играть вполсилы, не стоит. Динамо же в любом матче играет на победу – ничья для "бело-синих" всегда была равносильна поражению. Конечно, если оглянуться на таблицу, там Десна и Заря подпирают киевлян. Но подопечным Алексея Михайличенко нужно смотреть на себя и выполнять свои задачи.

Судя по тому, что впереди у дончан игра в Лиге Европы и никто из футболистов в отпуск не ушел, в матче против Динамо мы увидим основной состав команды Луиша Каштру. У киевлян в последнее время большие проблемы в игре и в обороне, и в полузащите. Но Динамо такой клуб, который не должен замечать кадровых потерь. Те, кто выйдут вместо травмированных, ждали своего шанса, тренировались, готовились. Следовательно, им будет предоставлена ​​возможность проявить себя, доказать тренерскому штабу, что они могут играть в основе. У ребят есть шанс, которым можно воспользоваться и показать себя во всей красе как раз в противостоянии с Шахтером.

Киевской команде надо показать динамовский дух, не проигрывать в единоборствах, бороться за каждый сантиметр поля. Пока есть шансы и возможности, нужно решать свои задачи", – сказал Ващук в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 4 июля, на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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Теги
Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко Луиш Луиш Каштру Владислав Владислав Ващук
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