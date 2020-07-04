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"У Динамо завжди є якісь проблеми": Буряк оцінив шанси киян у Класичному

4 липня 09:18 - Читать на русском
"У Динамо завжди є якісь проблеми": Буряк оцінив шанси киян у Класичному
Леонід Буряк / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник Динамо та збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від протистояння Динамо та Шахтаря у матчі 29-го туру УПЛ.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Динамівці самі собі ускладнили ситуацію. Гра з Десною легко давалася і треба було вигравати. Але при всій ситуації Шахтар є Шахтар і, звичайно, і для Динамо і "гірників" ця гра – велика подія.

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Великої кількості голів не варто чекати, але думаю, що все-таки Динамо хоч якось має реабілітуватися в очах уболівальників, тих людей, які переживають за киян.

У "біло-синіх" завжди є якісь проблеми. Позначається той факт, що не було передсезонного збору, це дуже складно. Тим футболістам, які мають високий рівень майстерності, легше входити в сезон. А ті футболісти, які залежать від своїх фізичних кондицій, їм трохи складніше, але, тим не менше, гра домашня і фактор рідних трибун зіграє свою роль.

Завдяки чому Динамо може обіграти Шахтар? Динамівці повинні зіграти сконцентровано, строго, з контролем м'яча, агресивно. Думаю, потрібно шукати щастя біля чужих воріт. Якісь ігри вдаються, якісь ні. Ми можемо згадати гру Кубку, в якій Динамо обіграло Шахтар. Будемо сподіватися тільки на перемогу", – цитує Буряка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться 4 липня на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо Десна Десна Леонід Буряк
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