"У Динамо завжди є якісь проблеми": Буряк оцінив шанси киян у Класичному

Колишній наставник Динамо та збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від протистояння Динамо та Шахтаря у матчі 29-го туру УПЛ.

"Динамівці самі собі ускладнили ситуацію. Гра з Десною легко давалася і треба було вигравати. Але при всій ситуації Шахтар є Шахтар і, звичайно, і для Динамо і "гірників" ця гра – велика подія.

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Великої кількості голів не варто чекати, але думаю, що все-таки Динамо хоч якось має реабілітуватися в очах уболівальників, тих людей, які переживають за киян.

У "біло-синіх" завжди є якісь проблеми. Позначається той факт, що не було передсезонного збору, це дуже складно. Тим футболістам, які мають високий рівень майстерності, легше входити в сезон. А ті футболісти, які залежать від своїх фізичних кондицій, їм трохи складніше, але, тим не менше, гра домашня і фактор рідних трибун зіграє свою роль.

Завдяки чому Динамо може обіграти Шахтар? Динамівці повинні зіграти сконцентровано, строго, з контролем м'яча, агресивно. Думаю, потрібно шукати щастя біля чужих воріт. Якісь ігри вдаються, якісь ні. Ми можемо згадати гру Кубку, в якій Динамо обіграло Шахтар. Будемо сподіватися тільки на перемогу", – цитує Буряка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться 4 липня на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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