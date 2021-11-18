"Довго були нічиї. І тут Україна здобула перемогу. Ніхто не стежив за грою французів із фінами. Лише після фінального свистка гравці запитали, як Франція зіграла. Отже, українська збірна мала націленість лише на перемогу. Це чудово. До гри ти завжди хороший. А після гри ти можеш бути ніким. Можеш відпрацювати як у мінус, так і в плюс.

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Переломний момент був, коли Бущан потягнув м'яч наприкінці першого тайму. І правильно Георгій сказав, що якби боснійці спрацювали на добиванні, його критикували б. У нас, на жаль, забагато критики. Потрібно щось відсівати, щось залишати. У тому й річ, що це публічна площина, в якій люди завжди перебували. Завжди був негатив та позитив. До цього треба бути готовим, коли граєш на найвищому рівні", – цитує Ващука Meta-ratings.

Нагадаємо, перемога над боснійцями (2:0) дозволила команді Україні фінішувати на другій сходинці у групі D. Тепер на українців очікує плей-офф, де за три путівки на Мундіаль боротимуться 12 збірних.

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