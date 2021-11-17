"Один мій сейв не робить всю гру. Тож я вдячний хлопцям, які все зробили. Це не був ключовий момент матчу. Думаю, у другому таймі вже все було під нашим контролем, ми взяли 3 очки. У нас було більше бажання.

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Я задоволений результатом, чекаємо на матчі плей-оф. Дуже стримано все. Хочеться той жереб, який ми зможемо пройти", – сказав Бущан для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, весною на українців очікує плей-офф з двох матчів, де команда Петракова зможе вибороти путівку у Катар на ЧС-2022.

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