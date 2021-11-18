"Долго были ничьи. И здесь Украина одержала победу. Никто не следил за игрой французов с финнами. Только после финального свистка игроки спросили, как Франция сыграла. Итак, украинская сборная имела нацеленность только на победу. Это здорово. К игре ты всегда хорош. А после игры ты можешь быть никем, можешь отработать как в минус, так и в плюс.

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Переломный момент был, когда Бущан потянул мяч в конце первого тайма. И правильно Георгий сказал, что если бы боснийцы сработали на добивании, его бы критиковали. У нас, к сожалению, слишком много критики. Нужно что-нибудь отсевать, что-то оставлять. В том-то и дело, что это публичная плоскость, в которой люди всегда находились. Всегда был негатив и позитив. К этому нужно быть готовым, когда играешь на самом высоком уровне", – цитирует Ващука Meta-ratings.

Напомним, победа над боснийцами (2:0) позволила команде Украины финишировать на второй строчке в группе D. Теперь украинцев ожидает плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут бороться 12 сборных.

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