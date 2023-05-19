Ващук іде воювати в складі бригади наступу – екс-капітан Динамо сильними словами описав свою мотивацію
Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук вирішив приєднатися до лав воїнів, які боронять Батьківщину від окупантів.
"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі та рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я справді вірю в нашу Перемогу.
Я бачив "русскій мір" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти, що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!" – написав колишній футболіст на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, професіональну кар'єру Владислав Ващук завершив понад 10 років тому. На клубному рівні тривалий час провів у рідному Динамо, також виступав у складі низки інших клубів, в жодному з яких надовго не затримувався. Зараз Ващуку 48 років.