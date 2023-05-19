"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі та рідні ще досі шоковані. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я справді вірю в нашу Перемогу.

Я бачив "русскій мір" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти, що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!" – написав колишній футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, професіональну кар'єру Владислав Ващук завершив понад 10 років тому. На клубному рівні тривалий час провів у рідному Динамо, також виступав у складі низки інших клубів, в жодному з яких надовго не затримувався. Зараз Ващуку 48 років.