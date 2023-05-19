"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет. Но я действительно верю в нашу Победу.

Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, я смогу точно ответить, что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу!" – написал бывший футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, профессиональную карьеру Владислав Ващук завершил более 10 лет назад. На клубном уровне долгое время провел в родном Динамо, также выступал в составе других клубов, ни в одном из которых надолго не задерживался. Сейчас Ващуку 48 лет.