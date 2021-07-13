"Мені агент говорив, що є запрошення з Росії. Але, як я раніше сказав, хочеться повернутися в Україну. Скучив за всім, а за кордоном у мене не дуже виходить, тому варіант з Росією я навіть не розглядаю.

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Пріоритет там, де буде цікава команда, де тренер буде на мене розраховувати і довіряти, це для мене дуже важливо. І все-таки – Україна. Скучив за нашими стадіонами, за українським футболом, за всією цією атмосферою. Мені завжди подобалося грати в чемпіонаті України, тому із задоволенням би повернувся", – цитує Мякушка Sport.ua.

Нагадаємо, після успішних виступів за Карпати Сергій перебрався за кордон, де виступав за іспанський Алькоркон та польський Подбескідзе. Зараз 28-річний вінгер перебуває у статусі вільного агента.

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