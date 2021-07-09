Український форвард дискваліфікований у Латвії за участь у договірних матчах – половину кар’єри він провів у Росії
Нападник Олексій Бабир мінімум рік залишатиметься без великого футболу.
Український форвард Ноа Юрмала Олексій Бабир відсторонений від футболу на 12 місяців, повідомляє офіційний сайт Латвійської федерації футболу.
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Його підозрюють в участі у договірному матчі чемпіонату Латвії, який відбувся 29 травня і завершився поразкою від Лієпаї з рахунком 0:5. Окрім українця, дискваліфікацію отримали ще два гравці Ноа Юрмали – серб Боян Кнєжевіч і ганець Офосу Аппіа. Всі троє також заплатять по тисячі євро штрафу.
Нагадаємо, 31-річний Бабир виступає за Ноа Юрмалу з весни цього року. До цього він грав за ТСК Таврію, яка базується в окупованому Криму, а перед тим кілька років виступав за російські команди.
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