Український форвард Ноа Юрмала Олексій Бабир відсторонений від футболу на 12 місяців, повідомляє офіційний сайт Латвійської федерації футболу.

УЄФА дискваліфікував латвійський клуб на 7 років – там капітанить українець

Його підозрюють в участі у договірному матчі чемпіонату Латвії, який відбувся 29 травня і завершився поразкою від Лієпаї з рахунком 0:5. Окрім українця, дискваліфікацію отримали ще два гравці Ноа Юрмали – серб Боян Кнєжевіч і ганець Офосу Аппіа. Всі троє також заплатять по тисячі євро штрафу.

Нагадаємо, 31-річний Бабир виступає за Ноа Юрмалу з весни цього року. До цього він грав за ТСК Таврію, яка базується в окупованому Криму, а перед тим кілька років виступав за російські команди.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті