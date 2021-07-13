"Мне агент говорил, что есть приглашение из России. Но, как я раньше сказал, хочется вернуться в Украину. Соскучился по всему, а за границей у меня не очень получается, поэтому вариант с Россией я даже не рассматриваю.

Украинский форвард дисквалифицирован в Латвии за участие в договорных матчах – половину карьеры он провел в России

Приоритет там, где будет интересна команда, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, это для меня очень важно. И все-таки – Украина. Соскучился по нашим стадионам, по украинскому футболу, по всей этой атмосфере. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся", – цитирует Мякушко Sport.ua.

Напомним, после успешных выступлений за Карпаты Сергей перебрался за границу, где выступал за испанский Алькоркон и польский Подбескидзе. Сейчас 28-летний вингер находится в статусе свободного агента.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами