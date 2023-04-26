В рамках прем'єрної програми 33-го туру АПЛ було проведено три матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 33-й тур

Вулверхемптон – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Мілівоєвіч, 3 (автогол), Невеш, 90+3 (пен)

Астон Вілла – Фулхем – 1:0

Голи: Мінгз, 21

Лідс – Лестер – 1:1

Голи: Сіністера, 20 – Варді, 79

Крістал Пелас зазнав першої поразки після повернення Роя Ходжсона. Кривдником "орлів" став Вулверхемптон, який вийшов вперед вже на 3-й хвилині – причому це був автогол. "Антигероєм" став Андерсон, який при подачі з кутового вколотив м'яч у власні ворота (з рикошетом від поперечки).

Відігратись в основний час гостям не вдалося, а у компенсований час голкіпер ще й пенальті привіз. Невеш впевнено його реалізував, встановивши остаточний рахунок – 2:0. Перемога допомогла "вулвз" відірватись від зони вильоту на 9 очок. На такій же дистанції від трійки аутсайдерів тримається і Крістал Пелас.

Унаї Емері продовжив свою тріумфальну ходу по АПЛ. До домашнього поєдинку проти Фулхема його Астон Вілла підходила із 9-матчевою безпрограшою серією при семи перемогах – і на 21-й хвилині Мінгз зробив заявку на ювілейну звитягу. Тайрон ефектним ударом головою замкнув навіс з кутового, переправивши м'яч під дальню стійку. 1:0!

"Коттеджери" тотально провалили зустріч, завдавши всього один удар по воротах. Причому ще на 18-й секунді. Щоправда, на 85-й хвилині вони забили гол, однак його скасували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальний тріумф Астон Вілли – завдяки цьому бірмінгемці обійшли Тоттенхем і піднялсь на п'яту позицію!

Найбільш драматичний матч відбувся на Елланд Роуд, де Лідс приймав Лестер. Зустріч мала величезне значення для обох команд, адже за підсумками туру вони могли опуститись у зону вильоту. Доволі рівний перший тайм подарував вболівальникам два голи – однак взяття воріт у виконанні "лисиць" не зарахували через офсайд Тілеманса.

Йоркширці на 20-й хвилині вийшли вперед внаслідок шикарної подачі Харіссона із замиканнями Сіністери. 1:0! Цей рахунок тримався до 79-ї хвилини, однак характер матчу по перерві змінився. Лестер суттєво додав у активності й таки відігрався зусиллями Варді – Джеймі увірвався з глибини на лівий край штрафного, підхпив пас Маддісона й пробив над голкіпером. 1:1! Це був другий гол Варді в сезоні.

За чотири хвилини легендарний нападник забив ще раз, замкнувши простріл, але лайнсмен свиснув офсайд. Після цього Лідс прокинувся, ледь не вирвавши перемогу в компенсований час. Від голів врятував голкіпер Іверсен, який відбив удар з кількох метрів головою – і Бемфорд, який примудрився не влучити у порожній кут з метру.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Лестер залишається в одному заліковому балі від зони вильоту, Лідс – у двох.