"Я пропустив старт сезону, так що повернутися на поле, ще й в єврокубковому матчі – велике відчуття. Важко, коли ти травмований, навіть якщо пропускаєш десять днів або тиждень. Це робить вечори, на зразок сьогоднішнього, ще більш особливими. Це був відмінний вечір.

Лестер – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я не бачив багато матчів наших суперників. Вчора ми подивилися кілька відео про Зорю, вони грали дуже добре. У перші 15-20 хвилин вони контролювали гру, володіли м'ячем. У ромбі в центрі поля у них грало кілька хороших футболістів", – наводить слова Меддісона офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Зоря розгромно програла Лестеру (0:3) та разом з АЕКом опустились на останні місця групи G.

Лестер розгромив Зорю завдяки дитячим помилкам в ЛЄ – гравець збірної України не влучив у порожні, 2 привезені голи