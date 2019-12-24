Варді: Лестер посідає заслужене місце в АПЛ

Нападник Лестера Джеймі Варді поділився очікуваннями від майбутнього матчу 19-го туру АПЛ проти Ліверпуля та оцінив положення "лисиць" у турнірній таблиці.

"Я думаю, що ми були досить впевнені в своїх здібностях, але ми знаємо, що повинні показувати свій рівень від матчу до матчу. Мені здається, що зараз ми посідаємо заслужене місце в таблиці.

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Ми трохи засмучені результатом матчу з Манчестер Сіті, але зараз нам потрібно забути про це і підготуватися до гри проти Ліверпуля. Я не думаю, що щільний графік і політ до Катара на клубний чемпіонат світу на них якось вплине. Будь-який професіональний гравець готовий до того, щоб грати незалежно від місця проведення матчу.

Вони летіли на літаку, і я впевнений, що під час польоту вони проходили відновлювальні процедури. Тому гравці Ліверпуля будуть свіжими і готовими до матчу. Ми знаємо, що повинні показати свої найкращі якості", – поділився Варді в коментарі офіційному сайту Лестера.

Додамо, що матч Лестер – Ліверпуль відбудеться 26 грудня, початок гри о 22:00. До слова, Варді очолює список бомбардирів АПЛ, відзначившись 17 голами у 18 поєдинках.

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