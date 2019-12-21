Ліверпуль виграв клубний чемпіонат світу – мерсисайдці в додатковий час вирвали перемогу над Фламенго у фіналі

В рамках фінального поєдинку клубного ЧС-2019 Ліверпуль завдяки єдиному голу Роберто Фірміно здобув важку перемогу над Фламенго (1:0).

Ліверпуль розпочав матч згідно до свого свого статусу, зустрівши Фламенго шквалом моментів. Так, вже на 1-й хвилині Фірміно вивалився віч-на-віч з голкіпером Дієго Алвесом та пробив у дотик вище воріт, а на 5-й з дистанції вистрілив Кейта – також на трибуни. На 6-й шикарний дальній постріл впритул з лівою стійкою вдався Александеру-Арнольду, після чого мерсисайдці несподівано відійшли від штрафного бразильців. Вже на 10-х хвилинах вболівальники спостерігали цілком рівний поєдинок.

Підопічні Жорже Жезуса поступово налагодили пресинг, а згодом почали тривожити оборону Ліверпуля ривками по флангах. Зокрема, на 20-й та 23-й хвилинах на різні частини штрафного вривався Бруну Енріке – одного разу він прострілив (ніхто не замкнув), а в іншому випадку обіграв захисника, але не втримав м'яч під контролем. На 26-й же вінгер пробив з лівого краю карного майданчика, влучивши у Гомеса. На 33-й Джо знову заблокував його удар – цього разу Бруну головою замикав подачу з правого флангу.

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А що ж Ліверпуль? А нічого. Взагалі нічого. Все, що змогли англійці до кінця першого тайму – це кілька стандартів та загальне вирівнювання гри. Жодна з команд не переважала одна одну на останніх хвилинах, що було успіхом для обох. Свисток на перерву зафіксував нулі на табло.

Другий тайм розпочався з розміну шикарними моментами. Спочатку рахунок мав відкривати Ліверпуль: вже на 47-й хвилині Фірміно отримав м'яч на лінії штрафного, хитнув захисника й пробив у порожній дальній кут з відскоком від газону – стійка! Ще за дві хвилини Салах у дотик замкнув простріл з правого флангу, але єгиптянину забракло точності. Бразильці огризнулися не гірше: на 52-й Габігол вистрілив із середньої дистанції над поперечиною, а на 54-й Де Арраскаета завдав удару метрів з 20-ти у лівий нижній кут – Аліссон парирував! Після цього команди заспокоїли темп гри, чому сприяла низка дрібних пауз.

В середині другого тайму Фламенго суттєво додав у активності, довівши володіння м'ячем до 65%. Це не могло не вилитись у моменти: так, на 65-й хвилині Габігол влетів на лівий край штрафного й пробив з рикошетом повз ворота, а на 69-й він же у падінні через себе замкнув подачу Бруну Енріке – Аліссон спіймав м'яч. На цьому проблеми Ліверпуля не завершились, адже на 73-й хвилині травмувався Окслейд-Чемберлейн (його замінив Лаллана), а на 77-й арбітри скасували гол Салаха (з метрового офсайду). Фламенго при цьому постійно огризався контрвипадами.

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Завершення основного часу пройшло за явної переваги Ліверпуля, хоча Жорже Жезус зробив дві заміни, щоб освіжити гру. Так, на 80-й хвилині Александер-Арнольд пробив з лінії штрафного по центру в руки голікперу, а на 85-й Хендерсон метрів з 23-х завдав удару в праву дев'ятку – Дієго Алвес у красивому стрибку врятував Фламенгу.

Бразильці трималися до 90+1-ї хвилини, аж поки не пропустили контратаку з виходом Мане віч-на-віч – Рафінья збив Мане, а рефері призначив пенальті. Здавалося, що це кінець, але на відеоповторі стало помітно, що фол відбувся до карного майданчика. Більше того – рефері після особистого перегляду епізоду взагалі скасував фол. Зрештою, свисток на 90+8-й хвилині просигналізував про те, що доведеться грати додатковий час.

У першому екстра-таймі стало помітно, що сили у Фламенго практично вичерпані. Ліверпуль же продовжував додавати, організувавши низку непоганих атак і відкривши рахунок на 99-й хвилині внаслідок помилки центрбека Кайо при перехопленні передачі на Мане з глибини. В результаті стався вихід два-в-один з пасом на Фірміно, після якого Роберто прибрав все того ж Кайо у штрафному й вистрілив у майже порожні ворота – 1:0!

Майже одразу міг прилетіти й другий гол: на 102-й хвилині Салах метрів з 19-ти у своєму стилі зарядив у дальню дев'ятку, а на 103-й після його передачі з гострого кута пробивав ван Дейк – в обох випадках блискуче зіграв Дієго Алвес. Зрештою, на міні-перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "червоних". В другому екстра-таймі Фламенго та Ліверпуль обмінялися двома непоганими моментами: Габігол на 108-й хвилині увірвався на ліву частину штрафного й вистрілив повз ближню стійку, а Хендерсон на 115-й класно пробив зі стандарту – Дієго Алвес знову був на висоті. Вже на 119-й рятувати бразильців міг Лінкольн, який замкнув простріл з правого флангу ударом метрів з 15-ти, але 19-річний нападник направив м'яч над поперечиною!

Як Фламенго не старався, а зрівняти рахунок підопічним Жорже Жезуса так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Ліверпуля, який став новим чемпіоном світу серед клубів!

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