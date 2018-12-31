Варан визначився з планами на майбутнє

Захисник Реала Рафаель Варан прагне завершити кар'єру в Мадриді.

Рафаель Варан не збирається покидати мадридський Реал попри різноманітні чутки, повідомляє Don Balon.

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Захисник вже повідомив про свої наміри партнеру по команді Серхіо Рамосу, який виступає в "королівському клубі" з 2005 року.

Таке рішення найбільше подобається президенту клубу Флорентіно Пересу, який розраховує на француза.

Варан перейшов у Реал з Ланса влітку 2011 року і встиг 4 рази виграти з "вершковими" Лігу чемпіонів.

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