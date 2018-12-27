toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЛЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона хоче перехопити у Реала "нового Варана"

10:37 354 Читать на русском
Барселона хоче перехопити у Реала "нового Варана"
Жан-Клер Тодібо / Фото: соцмережі

Захисник Тулузи Жан-Клер Тодібо у свої 18 встиг вразити скаутів Барселони.

"Новий Варан" Жан-Клер Тодібо, який захищає кольори Тулузи, зацікавив Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимку

Захисник, якому 30 грудня стукне 19, зумів вразити своєю грою босів каталонського клубу. Також на нього претендують Ювентус, Реал,Манчестер Юнайтед та інші топ-клуби.

Цікаво, що контракт Тодібо з Тулузою закінчується 30 червня. Тобто "блаугранас" можуть підписати з ним попередню угоду та влітку оформити трансфер абсолютно безкоштовно, як у випадку з Адріеном Рабйо.

Нагадаємо, раніше Барселона хотіла придбати захисника Аякса Де Лігта, але відмовилась через надто високу ціну.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
23
хв
Саутгемптон
21:45
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук