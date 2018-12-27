Барселона хоче перехопити у Реала "нового Варана"

Захисник Тулузи Жан-Клер Тодібо у свої 18 встиг вразити скаутів Барселони.

"Новий Варан" Жан-Клер Тодібо, який захищає кольори Тулузи, зацікавив Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

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Захисник, якому 30 грудня стукне 19, зумів вразити своєю грою босів каталонського клубу. Також на нього претендують Ювентус, Реал,Манчестер Юнайтед та інші топ-клуби.

Цікаво, що контракт Тодібо з Тулузою закінчується 30 червня. Тобто "блаугранас" можуть підписати з ним попередню угоду та влітку оформити трансфер абсолютно безкоштовно, як у випадку з Адріеном Рабйо.

Нагадаємо, раніше Барселона хотіла придбати захисника Аякса Де Лігта, але відмовилась через надто високу ціну.

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