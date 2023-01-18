"Кожен матч на Олд Траффорд – особлива подія. Це стадіон із чудовою атмосферою. Це приголомшливо. Наприкінці гри з Манчестер Сіті я відчув зв'язок із уболівальниками. Ми справді хочемо перемагати і робити це в матчах із великими суперниками на нашому стадіоні.

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Зараз ми почуваємося набагато краще, ніж у минулій грі із Манчестер Сіті. Тепер ми краще знаємо, чого хоче Ерік тен Хаг і як хоче це зробити. Ми бачимо еволюцію команди. Нам вдалося провести повноцінну гру на високому рівні, і ми дуже щасливі.

Інтенсивність кожної гри в АПЛ неймовірна. Це дуже схоже на великі матчі у Лізі чемпіонів. Ритм дуже високий. Футболісти у лізі добре готові фізично. Ми знаємо, як важко перемагати, але Манчестер Юнайтед сильний", – цитує Варана офіційний сайт манкуніанського клубу.

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