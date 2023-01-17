Компанія Ineos, яка належить 70-річному Реткліффу, стала офіційним претендентом на покупку Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic. Для власника нафтохімічного гіганта це вже третя спроба заволодіти МЮ.

Американець, який витіснив росіянина з клубу АПЛ, купує форварда за 20 мільйонів зі свого іншого проєкту

Ті, хто зацікавлений у покупці клубу, повинні зареєструватися у Raine Group, банку, який займається продажем від імені родини Глейзерів. Реєстрація дозволить претендентам провести комплексну перевірку клубу. "Ми офіційно включилися в процес", – підтвердив інформацію представник Ratcliffe. Нинішні власники нібито хочуть отримати понад 5 мільярдів фунтів.

До слова, статки Джима, який є фанатом Манчестер Юнайтед з дитинства, оцінюють у 13 мільярдів. Бізнесмен не є новачком у футболі, адже у його власності перебувають французька Ніцца та швейцарська Лозанна.

Вишеньки на торті: як американський бізнес викинув російську мафію з Челсі та АПЛ