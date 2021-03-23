"Відчуваю себе відмінно. Наша команда зараз добре грає – буду працювати, тренуватися, віддаватися повністю, а там вже буде рішення головного тренера.

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Моя справа – тренуватися, віддавати всього себе на полі. Звичайно, головна мета нападника – забивати голи, і я завжди націлений на ворота. Гол не пахне. Головне – у потрібний час опинитися у потрібній точці", – сказав Довбик у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже завтра, 24 березня, "синьо-жовті" на виїзді зіграють перший матч відбору на ЧС-2022 проти Франції. Після цього Україна в Києві прийме Фінляндію і Казахстан – поєдинки заплановані на 28 та 31 березня відповідно.

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