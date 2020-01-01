toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

VAR став причиною скасування голу Астон Вілли через офсайд, який неможливо помітити людським оком

16:13 229 Читать на русском
VAR став причиною скасування голу Астон Вілли через офсайд, який неможливо помітити людським оком
VAR знову спричинив скандал / АПЛ

2020 рік розпочався з чергового скандалу в АПЛ – і знову винуватцем стала система VAR.

80’ Кріс Вуд
 
Веслі 27’
Джек Гріліш 41’
27’ Веслі
41’ Джек Гріліш
80’ Кріс Вуд

На 11-й хвилин матчу Бернлі – Астон Вілла в рамках 21-го туру АПЛ форвард гостей Джек Гріліш вразив ворота Ніка Поупа та, здавалося, відкрив рахунок у грі.

ФІФА може змінити правила фіксації офсайду

Втім, взяття воріт було скасоване після втручання відеоасистентів. У момент пасу Гріліш перебував у крихітному офсайді – його стопа на кілька міліметрів була ближчою до воріт, ніж нога опонента.

Нагадаємо, останніми днями в Англії розгорілася справжня полеміка навколо системи VAR, адже кілька голів були скасовані через офісайд, який реально неможливо виявити людським оком. Подібні випадки були в матчах Норвіч – Тоттенхем та Ліверпуль – Вулверхемптон.

Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ

blog_ava
Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
11:48
3197
Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла футбольні курйози Відеоасистент арбітра (VAR) Бернлі - Астон Вілла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал провів переговори з Мане
    Іспанія — 11:234085 Реал провів переговори з Мане
4
год
:
43
хв
Арсенал
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук