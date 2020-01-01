VAR став причиною скасування голу Астон Вілли через офсайд, який неможливо помітити людським оком

2020 рік розпочався з чергового скандалу в АПЛ – і знову винуватцем стала система VAR.

На 11-й хвилин матчу Бернлі – Астон Вілла в рамках 21-го туру АПЛ форвард гостей Джек Гріліш вразив ворота Ніка Поупа та, здавалося, відкрив рахунок у грі.

ФІФА може змінити правила фіксації офсайду

Втім, взяття воріт було скасоване після втручання відеоасистентів. У момент пасу Гріліш перебував у крихітному офсайді – його стопа на кілька міліметрів була ближчою до воріт, ніж нога опонента.

Нагадаємо, останніми днями в Англії розгорілася справжня полеміка навколо системи VAR, адже кілька голів були скасовані через офісайд, який реально неможливо виявити людським оком. Подібні випадки були в матчах Норвіч – Тоттенхем та Ліверпуль – Вулверхемптон.

Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ