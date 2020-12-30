Новий тренер у Ярмоленка, Ліверпуль крокує до титулу, VAR вбиває дух футболу – топ-моменти різдвяного божевілля АПЛ

"Футбол 24" виділяє головні моменти 19-го та 20-го турів АПЛ, за підсумками яких інтрига у боротьбі за чемпіонство практично зникла.

Англійський квест під назвою: "Проведи два матчі протягом 48-ми годин" завершився. Поєдинки 21-го туру Прем'єр-ліги будуть зіграні аж 1 січня – таким чином, команди отримали можливість трохи перевести подих після насиченого Різдвяного періоду. Саме даний відрізок традиційно вважається чи не найважливішим у всьому сезоні, адже за його підсумками можна як безнадійно залягти на дно, так і зробити серйозний крок до виконання завдання на чемпіонат.

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Англійська Прем'єр-ліга лише перетнула екватор, але, поглянувши в турнірну таблицю, вже можна робити певні проміжні висновки. "Футбол 24" підкреслив головні моменти АПЛ, які трапилися протягом останнього тижня.

Ліверпуль може запасатися шампанським

Підопічні Юргена Клоппа демонструють феноменальні результати протягом сезону 2019/20. "Червоні" стали однією з трьох команд, які виграли обидва останні поєдинки, а загалом після 19-ти зіграних матчів мерсисайдці лише одного разу втратили очки – це трапилося в дуелі з Манчестер Юнайтед ще 20 жовтня. От і зараз Ліверпуль розгромив Лестер у Boxing Day (4:0), а через неповних два дні мінімально здолав міцний Вулверхемптон, вкотре підкресливши свої чемпіонські амбіції. Поразку в гонці за титул визнав навіть Хосеп Гвардіола, зазначивши, що наразі Манчестер Сіті повинен думати про Лестер, але аж ніяк не про Ліверпуль.

Зустріч лідерів чемпіонату очікували з великим нетерпінням, але гра вийшла, по суті, в одні ворота. Підопічні Клоппа просто не помітили свого суперника, а 21-річний Трент Александер-Арнольд видав чергову феєрію. Гол та дві результативні передачі стали жирною крапкою у феноменальному для захисника збірної Англії 2019 році.

Безумовно, у матчах за участю Ліверпуля не обійшлося без певного негативного присмаку, особливо це стосується поєдинку проти Вулверхемптона, але про це – трохи згодом.

Загалом у 37-ми матчах чемпіонату протягом 2019 року Ліверпуль набрав 98 очок – розкішний показник у 2,65 залікових бали за гру є другим в історії Прем'єр-ліги в рамках календарного року. Підопічні Клоппа випереджають Лестер на 13 пунктів, а Манчестер Сіті – на 14, при цьому Ліверпуль ще й має матч у запасі проти Вест Хема. Такий гандикап розтринькати просто не можна, якщо і зараз "червоні" примудряться не стати чемпіоном, то коли ж тоді вигравати цю кляту АПЛ? Саме зараз у Європі тривають розпродажі з нагоди Різдва – можна заздалегідь запастися шампанським та трохи зекономити.

Манчестер Сіті краще зосередитися на Лізі чемпіонів

Хосеп Гвардіола встановив рекорд Прем'єр-ліги, здобувши 100 перемог в чемпіонаті найшвидше в історії. Для цього йому знадобилося 134 матчі, внаслідок чого іспанський фахівець перевершив Жозе Моурінью, якому для досягнення такого показника знадобилося 142 поєдинки. Втім, навряд чи наставник Олександра Зінченка дуже зрадів з цього приводу, адже Сіті зазнав вже 5-ї поразки в АПЛ та, фактично, попрощався з мрією про третє поспіль чемпіонство. Команда Гвардіоли лише за перше коло розгубила більше очок, ніж за весь минулий сезон.

Матч 19-го туру проти Вулверхемптона розпочався для "містян" вкрай невдало – Едерсон отримав пряму червону картку та залишив команду в меншості. Дубль Рахіма Стерлінга, здавалося, гарантував фавориту 3 очки, проте "вовки" тричі вкусили іменитого суперника у відповідь та вирвали перемогу. Повністю провалив гру Бенжамен Менді, який у простій ситуації втратив м'яч та дозволив господарям зрівняти рахунок – саме цей гол став ключовим у матчі.

Тому серед позитивних моментів для Манчестер Сіті можна відзначити перший повний поєдинок АПЛ для Олександра Зінченка після травми, який відіграв 90 хвилин проти Шеффілд Юнайтед. Українець міг стати одним із винуватців пропущеного гола, але після втручання VAR взяття воріт було скасоване. Загалом повернення Зінченка можна вважати дуже своєчасним для Гвардіоли, адже на Менді дуже покладатися не доводиться – фейл француза в матчі з Вулверхемптоном був насправді жахливим, натомість українець протягом свого ігрового часу виглядав доволі пристойно.

Арсенал – Челсі: новий Каріус краде перемогу в Артети, кривдник Динамо вирішує, а Вілліан вкотре найкращий в матчі АПЛ

Гвардіола працює в Манчестері четвертий рік, але так і не зумів виграти Лігу чеміпонів. Враховуючи космічне відставання від Ліверпуля (14 очок, але в команди Клоппа ще є гра в запасі), можливо, зараз "містянам" краще сконцентруватися саме на цьому турнірі? У випадку перемоги в ЛЧ невдачу в чемпіонаті Англії забудуть одразу.

Різні дебюти Артети та Анчелотті

Арсенал і Евертон провели перші матчі під керівництвом нових тренерів – Мікеля Артети та Карло Анчелотті відповідно. Куди краще у новому клубі стартував італієць. "Іриски" склали компанію Ліверпулю і МЮ, ставши лише третьою командою АПЛ, яка виграла обидва заключні матчі року. Мінімальні перемоги над Бернлі та Ньюкаслом дозволили Евертону відірватися від небезпечної зони. До єврокубкової зони – лише 6 очок, а попереду практично все друге коло чемпіонату. Немає сумнівів, що підопічні Карлетто спробують нав'язати боротьбу за путівку в Лігу Європи – з таким тренером це завдання-мінімум.

А от Арсенал знову розчарував своїх уболівальників. Мікель Артета у своїх перших двох матчах на посаді головного тренера "канонірів" змушений був вдовольнитися лише одним заліковим балом у поєдинку з Борнмутом. В дербі проти Челсі Арсенал міг розраховувати навіть на перемогу, але Бернд Лєно "привіз" безглуздий гол у власні ворота, невдало зігравши на виході. У підсумку, підопічні іспанця не змогли втримати навіть нічию та посідають вкрай низьке для себе 12 місце в турнірній таблиці.

Попереду в Артети дуже багато роботи – розгребти ці Авгієві стайні буде ой як непросто. Коли гравці такого класу припускаються дитячих помилок – очевидно, що тут справа не лише в тренері.

Вест Хем нарешті змінив тренера – туманні перспективи Ярмоленка

Команда Андрія Ярмоленка йшла до цього дуже довго. Мануель Пеллегріні тривалий час перебував на межі відставки, але дві поразки в заключних матчах року поставили крапку в кар'єрі чилійця у Лондоні. Із 19-ти матчів АПЛ "молоти" програли 10 – керівництво клубу розраховувало на зовсім інші результати, тому наважилося на радикальні заходи.

Рятувати вбогий Вест Хем покликали Девіда Мойєса, який підписав контракт на 18 місяців. Шотландець вже має досвід роботи головним тренером "молотів" – під його керівництвом лондонці посіли 13 місце в АПЛ 2017/18. Хоча б чогось подібного від екс-наставника МЮ очікують і зараз, адже від зони вильоту Вест Хем відділяє лише одне очко, а атака команди – одна з найгірших у чемпіонаті. "Молоти" в 20-ти матчах забили 21 гол – гірша результативність лише у 4-х команд.

На жаль для Андрія Ярмоленка, українець не одразу зможе довести новому тренеру свої претензії на місце у складі. Вінгер отримав чергову травму, через яку пропустить ще мінімум 2-3 тижні. На фоні чуток з Англії про ймовірний відхід Ярмоленка приводів для оптимізму залишається все менше і менше.

Боротьба за топ-4: МЮ скоротив відставання від зони ЛЧ

Манчестер Юнайтед отримав сприятливий календар – протягом двох днів манкуніанці зіграли з ненайсильнішими Ньюкаслом та Бернлі. Як наслідок, підопічні Уле Гуннара Сульшера скоротили відставання від Челсі до 4-х очок та зуміли обійти Тоттенхем, який несподівано спіткнувся в Норвічі. Команда Жозе Моурінью в останніх 3-х матчах здобула лише 4 бали – з такою нестабільністю не варто розраховувати на путівку в Лігу чемпіонів, до якої в Північному Лондоні вже встигли звикнути.

Челсі в останніх матчах демонструє цікаву закономірність, чергуючи домашні поразки з виїзними перемогами. От і зараз підопічні Лемпарда сенсаційно програли Саутгемптону на Стемфорд Брідж, натомість взяли 3 очки на Емірейтс у матчі з Арсеналом. Колись "пенсіонери" вважалися домашньою командою, а їхня безпрограшна серія на Стемфорд Брідж тривалістю 86 поєдинків досі залишається рекордною в АПЛ. Що ж, все має властивість змінюватися.

Поблизу зони ЛЧ перебувають також Вулверхемптон, Шеффілд Юнайтед і Крістал Пелас, але їхній фініш у топ-4 наразі виглядає фантастикою. Наразі все йде до того, що за умови відсутності спаду в Лестера останню пустівку в Лігу чемпіонів розіграють Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Враховуючи феноменальні результати Ліверпуля, які в сукупності з регулярними осічками Ман Сіті фактично вирішили долю чемпіонства, саме боротьба за топ-4 стає чи не найцікавішою інтригою Прем'єр-ліги.

VAR: що занадто – те нездорово

Безумовно, система відеоповторів – загалом позитивне явище у футболі, але частенько справа доходить до відвертого абсурду. Лише за останні дні VAR своїми рішеннями спричинив значну дискусію на Туманному Альбіоні. Скасовані голи Шеффілд Юнайтед у ворота Манчестер Сіті та Вулверхемптона у ворота Ліверпуля будуть обговорювати ще довго. Ну хіба ж такі офсайди взагалі можливо виявити? Якщо це не повна нісенітниця, то що це?

Британські ЗМІ зауважили, що саме команда Клоппа частенько отримує рішення VAR на свою користь – мерсисайдців навіть почали називати ЛіVARпулем. Гол "червоних" у ворота Вулверхемптона теж виглядав доволі сумнівно через ймовірну гру рукою Лаллани та ван Дейка, але все ж був зарахований.

Втім, Юрген Клопп також незадоволений роботою відеоасистента рефері – як і його опонент Хосеп Гвардіола. "На вулиці середина зими, але гравці та рефері стоять по кілька хвилин, очікуючи рішення VAR. Це не зовсім правильно. На мою думку, арбітр мав би сам підійти до монітора і переглянути епізод, щоб прискорити процес", – сказав наставник Ліверпуля. Гвардіола пішов ще далі, назвавши VAR явищем, що породжує хаос.

Пощастило і Манчестер Сіті – за словами Олександра Зінченка, долю суперечливого епізоду зі скасованим взяттям воріт вирішили лічені сантиметри. Зарахуй VAR гол Шеффілда – у "містян" знову виникли б серйозні проблеми, адже на той момент рахунок був 0:0. Постраждав від рішення відеоарбітрів і Норвіч, гол якого у ворота Тоттенхема також був скасований, хоча все виглядало в рамках правил навіть після численних повторів.

Роботою системи відеоповторів незадоволені майже всі – гравці, тренери, експерти та вболівальники. Наставник Шеффілд Юнайтед зізнався, що VAR викликає у нього лише нецензурні слова. "Якби VAR був тренером, його б звільнили через кілька тижнів" – у своєму стилі прокоментував ситуацію Гарі Лінекер.

Звісно, відеоповтори – потрібна річ, проте це вже починає переходити всі межі. Недарма 86% уболівальників вважають роботу системи незадовільною.

Курйоз, який пам'ятатимуть ще довго

Найепічнішим епізодом 19-20 турів став автогол Сержа Ор'є в матчі Норвіч – Тоттенхем. Форвард господарів Теему Пуккі опинився на ударній позиції, але не зумів пробити. Втім, захисники Тоттенхема все зробили за суперників. Алдервейрелд незграбно вибив м'яч, той влучив у ногу Ор'є, після чого закотився у ворота. Ефектна гра п'ятою лише додала барв красі забитого м'яча – це увійде у всі можливі підбірки та відеонарізки.

Манчестер Сіті – Шеффілд: хороший матч Зінченка, жахливий англійський арбітраж та тривожне завершення року для "містян"