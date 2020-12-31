ФІФА може змінити правила фіксації офсайду

Міжнародна федерація футболу може радикально змінити правила гри мільйонів.

У ФІФА хочуть зменшити кількість спірних моментів при визначенні офсайду, повідомляє The Times.

Захисник Вухверхемптона Коуді: Для футболістів очевидно, що VAR не працює

За новим правилом офсайд фіксуватимуть лише у випадку, коли між атакувальним гравцем та захисником буде виявлено "очевидний просвіт".

Які саме параметри цього "просвіту", і яка роль у цьому нововведенні VAR – поки не повідомляється.

Нагадаємо, у футбольному світі досі сперечаються щодо необхідості використання відеоасистента, адже на думку багатьох експертів, цей елемент неагтивно впливає на динаміку гри.

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