Челсі мінімально здолав Тоттенхем (1:0) у другому півфіналі Кубка ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу в цій новині.

Єдиний гол у зустрічі забив Антоніо Рюдігер. Німець скористався грубою помилкою голкіпера під час подачі кутового.

Тоттенхем мав кілька шансів відродити інтригу. "Шпори" заробили два пенальті, однак VAR обидва скасував (Рюдігер збив Хойберга за межами штрафного, а Кепа не фолив проти Моури). А ще господарі втратили гол через VAR – у Кейна побачили офсайд.

Челсі переміг за сумою двох матчів з рахунком 3:0 і вийшов у фінал Кубка ліги. "Сині" поборються за трофей з Ліверпулем або Арсеналом.

Челсі повторно переміг Тоттенхем і вийшов у фінал Кубка ліги – VAR відібрав у "шпор" два пенальті та гол