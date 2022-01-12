Челсі впевнено виграв перший матч і поїхав у гості до Тоттенхема явним фаворитом на фінал. Відігруватися мали "шпори", але гості забрали м'яч під контроль і в фірмовому стилі будували затяжні атаки. Перший момент Челсі не використав – Голліні виграв дуель в Лукаку. Однак голкіпер Тоттенхема швидко віддав "борг" і грубо помилився під час кутового, дозволивши забити Рюдігеру.

Челсі грав краще – працював контрпресинг Тухеля. Тоттенхем лише зрідка відповідав. Але "сині" самотужки дарували супернику моменти. Рюдігер виправляв фейли небезпечними підкатами. Спершу пронесло, але після другого підкату суддя призначив пенальті. Втім, VAR показав, що німець збивав Хойберга за межами штрафного, тому 11-метровий скасували.

По перерві Челсі продовжувати діяти з позиції сили. І хоч моментів було не так багато, але Тоттенхем банально не міг повернути собі м'яч. У середині другого тайму "шпори" нарешті видали потужну 5-хвилинку, яка могла відродити інтригу. Кейн розігнав суператаку та покотив на Моуру. Бразилець впав у боротьбі з Кепою, і суддя призначив пенальті. Однак VAR знову вніс корективи – Кепа був першим на м'ячі.

Тоттенхем зберіг запал і організував ще кілька моментів. Емерсон головою розстрілював ворота – Кепа на місці. Через хвилину Кепа не витримав слави і обрізав команду перед своїм штрафним. Кейн забив, трибуни встигли відсвяткувати гол, однак знову VAR, знову помилка суддів. Як виявилося, Харрі перебував в офсайді. І після цього удару долі "шпори" вже не оговталися.

Тоттенхем ще спробував забити гол престижу, але всі спроби були марними. Челсі переміг за сумою двох матчів з рахунком 3:0 і вийшов у фінал Кубка ліги. "Сині" поборються за трофей з Ліверпулем або Арсеналом.

Челсі впевнено здолав Тоттенхем в першому матчі 1/2 Кубка ліги – Конте не знайшов ключів до воріт своєї екс-команди