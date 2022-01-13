Челси минимально одолел Тоттенхэм (1:0) во втором полуфинале Кубка лиги. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости.

Единственный гол во встрече забил Антонио Рюдигер. Немец воспользовался грубой ошибкой голкипера при подаче углового.

Тоттенхэм имел несколько шансов возродить интригу. "Шпоры" заработали два пенальти, однако VAR оба отменил (Рюдигер сбил Хойберга за пределами штрафной, а Кепа не фолил против Моуры). А еще хозяева потеряли гол из-за VAR – у Кейна увидели офсайд.

Челси победил по сумме двух матчей со счетом 3:0 и вышел в финал Кубка лиги. "Синие" сразятся за трофей с Ливерпулем или Арсеналом.

Челси повторно победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги – VAR отобрал у "шпор" два пенальти и гол