Вісім команд, які продовжують боротьбу у Кубку, дізнались, хто обслуговуватиме їхні поєдинки у боротьбі за вихід у півфінал.

Українська асоціація футболу призначила суддівські бригади, які працюватимуть на матчах 1/4 фіналу Кубка України, повідомляє офіційний сайт організації.

Кубок України: визначено місце й час матчів 1/4 фіналу

Матчі відбудуться протягом чотирьох днів – з 30 жовтня по 2 листопада. Два з них пройдуть у Києві, один в Одесі, а ще один в Житомирі. Цікаво, що лише у поєдинку між Поліссям та Олександрією працюватиме система VAR.

30 жовтня

15:00 – Вікторія – Шахтар – Деревінський О. (Хмельницький).

1 листопада

15:00 – Чорноморець – Зоря – Балакін М. (Київська обл.).

2 листопада

13:00 – Полісся – Олександрія – Романов В. (Дніпро), арбітр VAR – Козиряцький М. (Запоріжжя).

17:00 – Оболонь – Ворскла – Шурман Д. (Київська обл.).

Нагадаємо, базовий день півфіналу – 3 квітня 2024 року, а фінал планують зіграти 15 травня 2024 року.

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