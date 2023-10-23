Вісім українських команд дізнались, де і коли поборються за вихід у півфінал кубкового турніру.

До 1/4 фіналу Кубка України пробились 7 команд УПЛ і один представник Першої ліги. За інформацією офіційного сайту УАФ, поєдинки цієї стадії турніру складатимуться з одного матчу і будуть зіграні протягом чотирьох днів – з 30 жовтня по 2 листопада. Два з них пройдуть у Києві, один в Одесі, а ще один в Житомирі.

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Базовий день півфіналу – 3 квітня 2024 року, а фінал планують зіграти 15 травня 2024 року.

Кубок України, 1/4 фіналу:

30 жовтня – Вікторія – Шахтар – Київ (стадіон Лівий берег). Початок о 15:00.

1 листопада – Чорноморець – Зоря – Одеса (стадіон Чорноморець). Початок о 15:00.

2 листопада – Полісся – Олександрія – Житомир (Центральний міський стадіон Полісся). Початок о 13:00.

2 листопада – Оболонь – Ворскла – Київ (Оболонь-Арена). Початок о 17:00.

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