Восемь команд, которые продолжают борьбу в Кубке, узнали, кто будет обслуживать их поединки в борьбе за выход в полуфинал.

Украинская ассоциация футбола назначила судейские бригады, которые будут работать на матчах 1/4 финала Кубка Украины, сообщает официальный сайт организации.

Кубок Украины: определены место и время матчей 1/4 финала

Матчи состоятся в течение четырех дней – с 30 октября по 2 ноября. Два из них пройдут в Киеве, один в Одессе, а еще один в Житомире. Интересно, что только в поединке между Полесьем и Александрией будет работать система VAR.

30 октября

15:00 – Виктория – Шахтер – Деревинский А. (Хмельницкий).

1 ноября

15:00 – Черноморец – Заря – Балакин М. (Киевская обл.).

2 ноября

13:00 – Полесье – Александрия – Романов В. (Днепр), арбитр VAR – Козыряцкий М. (Запорожье).

17:00 – Оболонь – Ворскла – Шурман Д. (Киевская обл.).

Напомним, базовый день полуфинала – 3 апреля 2024 года, а финал планируют сыграть 15 мая 2024 года.

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