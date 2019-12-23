Ванда Нара: Лукаку буде дивитися Лігу чемпіонів по ТБ, а мій чоловік забив 150 голів за Інтер

Дружина і агент нападника ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара висловилась щодо уболівальників Інтера, які дуже швидко забувають своїх героїв.

"Було б добре побачити Лукаку і у великих матчах. Він не забивав в Лізі чемпіонів, а матчі плей-офф буде дивитися по телевізору (Інтер не вийшов з групи – прим.). Мауро Ікарді ж забив близько 150 голів за Інтер. Думаю, справжньою зброєю Інтера є тренер Антоніо Конте. Він робить різницю. А ми щотижня переглядаємо свої погляди. Лукаку критикували після його виступів у Лізі чемпіонів, а зараз до нього відносяться як до феномена.

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Я вболівальниця Інтера, але не можу терпіти неповагу, адже ми говоримо про колишнього дев’ятого номера Інтера (Мауро Ікарді – прим.). Я бачила, як ця "дев’ятка" забила півтори сотні голів", – цитує Нару видання Football Italia.

Нагадаємо, Мауро, після тривалого конфлікту з керівництвом міланського клубу у вересні 2019 року на правах оренди перейшов у французький ПСЖ. У 219 офіційних матчах за Інтер аргентинець забив 124 голи.

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