toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Ванда Нара: Лукаку буде дивитися Лігу чемпіонів по ТБ, а мій чоловік забив 150 голів за Інтер

22:32 373 Читать на русском
Ванда Нара: Лукаку буде дивитися Лігу чемпіонів по ТБ, а мій чоловік забив 150 голів за Інтер
Ванда Нара / Фото з відкритих джерел

Дружина і агент нападника ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара висловилась щодо уболівальників Інтера, які дуже швидко забувають своїх героїв.

"Було б добре побачити Лукаку і у великих матчах. Він не забивав в Лізі чемпіонів, а матчі плей-офф буде дивитися по телевізору (Інтер не вийшов з групи – прим.). Мауро Ікарді ж забив близько 150 голів за Інтер. Думаю, справжньою зброєю Інтера є тренер Антоніо Конте. Він робить різницю. А ми щотижня переглядаємо свої погляди. Лукаку критикували після його виступів у Лізі чемпіонів, а зараз до нього відносяться як до феномена.

Ванда Нара: Ікарді займається зі мною сексом лише після перемог

Я вболівальниця Інтера, але не можу терпіти неповагу, адже ми говоримо про колишнього дев’ятого номера Інтера (Мауро Ікарді – прим.). Я бачила, як ця "дев’ятка" забила півтори сотні голів", – цитує Нару видання Football Italia.

Нагадаємо, Мауро, після тривалого конфлікту з керівництвом міланського клубу у вересні 2019 року на правах оренди перейшов у французький ПСЖ. У 219 офіційних матчах за Інтер аргентинець забив 124 голи.

Реал відпустив Барселону, різні фінали Ліверпуля та Ювентуса, Маліновський і Ко зганьбили Мілан: топ-моменти вікенду

blog_ava
Суркіс прокоментував чутки щодо відходу Миколенка
17:17
13856
Теги
Італія Ванда Нара Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
4
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук