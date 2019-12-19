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Ванда Нара: Ікарді займається зі мною сексом лише після перемог

19:15 409 Читать на русском
Ванда Нара: Ікарді займається зі мною сексом лише після перемог
Ванда Нара та Мауро Ікарді / Фото з відкритих джерел

Ванда Нара, дружина і агент нападника ПСЖ Мауро Ікарді, розповіла про відмову чоловіка займатися з нею сексом після поразок.

"Мауро – справжній професіонал. Він не займається сексом перед матчами. Тільки після і лише у тому випадку, якщо матч пройшов добре. Якщо гра була невдалою, то він навіть дивитися на мене не хоче", – сказала Ванда в інтерв'ю виданню La Republicca Delle Donne.

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На щастя для Нари, ПСЖ у поточному сезоні зазнав лише трьох поразок у 24 матчах, а сам Ікарді провів за клуб 9 поєдинків, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, Мауро захищає кольори французького клубу з вересня 2019 р. на правах оренди – контракт нападника належить міланському Інтеру.

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Ванда Нара Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Франція
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