У форварда Владислава Ваната перед грою з Арісом піднялась температура.

Вчора, 10 серпня, київське Динамо провело перший матч кваліфіційного раунду Ліги конференцій, де суперниками підопічних Луческу став грецький Аріс. Не зіграв у матчі форвард "біло-синіх" Владислав Ванат, що здивувало вболівальників киян.

Аріс – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд поєдинку Ліги конференцій

Як пише FootballHub, посилаючись на журналіста Ендрю Тодоса, у Владислава перед першою зустріччю в Греції піднялася температура, що і стало причиною відсутністю футболіста.

Нагадаємо, грецький Аріс мінімально обіграв київське Динамо в домашньому поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч-відповіть заплановано на четвер, 17 серпня. Гра відбудеться в Бухаресті.

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