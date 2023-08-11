У форварда Владислава Ваната перед игрой с Арисом поднялась температура.

Вчера, 10 августа, киевское Динамо провело первый матч квалификационного раунда Лиги конференций, где соперниками подопечных Луческу стал греческий Арис. Не сыграл в матче форвард "бело-синих" Владислав Ванат, что удивило болельщиков киевлян.

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Как пишет FootballHub, ссылаясь на журналиста Эндрю Тодоса, у Владислава перед первой встречей в Греции поднялась температура, что и стало причиной отсутствия футболиста.

Напомним, греческий Арис минимально обыграл киевское Динамо в домашнем поединке квалификационного раунда Лиги конференций. Ответный матч запланирован на четверг, 17 августа. Игра состоится в Бухаресте.

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