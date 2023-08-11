Аріс – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд поєдинку Ліги конференцій
Підопічні Мірчі Луческу мінімально поступилися своєму супернику у виїздному матчі кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Київське Динамо стартувало в кваліфікації Ліги конференцій, де підопічним Мірчі Луческу протистояв грецький Аріс.
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Перша половина гри завершилась сухою нічиєю, хоча голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан зробив декілька потужних сейвів.
В другому таймі грекам таки вдалося відкрити рахунок в матчі – на 69 хвилині у воротах киян відзначився Луїс Пальма, який засмутив Бущана ударом з 11-метрової позначки.
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