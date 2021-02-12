Форвард Динамо Владислав Ванат в очікуванні дебюту за команду Мірчі Луческу розім'явся на молодіжному складі Олімпіка і розповів, як вплинули на нього збори з основою.

"Приємно, що на мене розраховують відразу три тренерських штаби – U-19, U-21 і першої команди. Найголовніше – це ігрова практика. Грати, а не просто сидіти та нічого не робити. Для мене різниці немає – де скажуть, там і буду грати.

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Чи змінився я після тренувань із Мірчею Луческу? Звичайно, у першій команді все набагато швидше, це не новина. Чи вважаю я себе вже гравцем першої команди? Я поки провів лише перший збір. Що буде далі – подивимося, потрібно лише працювати. Хотілося б завтра потрапити до заявки на матч першої команди проти Олімпіка. Але подивимося. Повинні сказати – так чи ні. Буду готовий фізично, навіть якщо поставлять із перших хвилин. Буду доводити", – цитує Ваната офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні Динамо U-21 знищило Олімпік у молодіжній першості, а Ванат зумів відзначитись дублем – з гри і з пенальті.

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