Чемпіонат України U-21, 14 тур

Динамо U-21 – Олімпік U-21 – 6:0

Голи: Ванат, 20, 50 (пен.), Н.Волошин, 61, В. Волошин, 67, 90, Горбач, 78

Кияни приймали ровесників з Олімпіка, який посідає останнє місце у турнірній таблиці. Донеччани непогано трималися до перерви, пропустивши всього один м'яч. Владислав Ванат проводив збори з першою командою і явно не хоче затримуватися у молодіжці – саме 19-річний нападник відкрив рахунок.

"Він – майбутнє Динамо": Вукоєвіч оцінив рівень гри Ваната у спарингу з ЦСКА 1948

По перерві сталося справжнє побиття. Нестримний Ванат оформив дубль, а потім асистував Назару Волошину. Вікентій Волошин (обоє також були на зборах з основою) намагався не відставати і через 6 хвилин забив свій м'яч. Добивали Олімпік Горбач та той-таки Вікентій Волошин.

На матчі був присутній екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич, повідомила Динамоманія. Його син Артем виступає за молодіжку "біло-синіх", проте цього разу Юрій Мороз вирішив не випускати 17-річного хавбека на поле.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди