Форвард Динамо Владислав Ванат в ожидании дебюта за команду Мирчи Луческу размялся на молодежном составе Олимпика и рассказал, как повлияли на него сборы с основой.

"Приятно, что на меня рассчитывают сразу три тренерских штаба – U-19, U-21 и первой команды. Самое главное – это игровая практика. Играть, а не просто сидеть и ничего не делать. Для меня разницы нет – где скажут, там и буду играть.

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Изменился ли я после тренировок с Мирчей Луческу? Конечно, в первой команде все гораздо быстрее, это не новость. Считаю ли я себя уже игроком первой команды? Я пока провел только первый сбор. Что будет дальше – посмотрим, нужно лишь работать. Хотелось бы завтра попасть в заявку на матч первой команды против Олимпика. Но посмотрим. Должны сказать – да или нет. Буду готов физически, даже если поставят с первых минут. Буду доказывать", – цитирует Ваната официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня Динамо U-21 разбило Олимпик в молодежном первенстве, а Ванат сумел отличиться дублем – с игры и с пенальти.

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