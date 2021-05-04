Ван Персі стане тренером у Фейєнорді
22:53 - Читать на русском
Легендарний нідерландський форвард Робін ван Персі розпочне тренерську кар'єру.
Робін ван Персі у наступному сезоні очолить юніорську команду Фейєнорда U-16, повідомляє офіційний сай клубу.
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Лише у 2019-му 37-річний нідерландець завершив кар'єру гравця у роттердамському колективі. Також ван Персі буде залучатись до тренувань з головною командою.
Після 31-го туру нідерландської першості Фейєнорд розташувався на 5-й сходинці.
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