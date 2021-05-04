Ван Перси станет тренером в Фейеноорде
22:53 - Читати українською
Легендарный нидерландский форвард Робин ван Перси начнет тренерскую карьеру.
Робин ван Перси в следующем сезоне возглавит юниорскую команду Фейеноорда U-16, сообщает официальный сай клуба.
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Лишь в 2019-м 37-летний нидерландец завершил карьеру игрока в роттердамском коллективе. Также ван Перси будет привлекаться к тренировкам с главной командой.
После 31-го тура нидерландского первенства Фейеноорд расположился на 5-й строчке.
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