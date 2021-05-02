Аякс у поєдинку 31-го туру чемпіонату Нідерландів розбив Еммен та достроково став тріумфатором першості. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Нідерландів 2020/21, 31-й тур

Аякс – Еммен – 4:0

Голи: Тімбер, 10, Аллє, 61, Ренш, 66, Классен, 74

Аякс на правах фаворита захопив ініціативу та вийшов уперед завдяки голу Тімбера. По перерві екс-одноклубник Ярмоленка Себастьян Аллє подвоїв перевагу, а Ренш і Классен добили суперника, привівши Аякс до перемоги та офіційно зробивши клуб чемпіоном.

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Відзначимо, що це чемпіонство стало вже 35-м для аяксидів у історії – другий ПСВ наразі відстає на 15 пунктів за 3 тури до завершення першості. Додамо, що Аякс оформив золотий дубль у Нідерландах, раніше обігравши Вітесс у фіналі Кубка.

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