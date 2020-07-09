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Ван Персі не включив Мессі і Роналду у трійку претендентів на "Золотий м'яч"

18:53 - Читать на русском
Ван Персі не включив Мессі і Роналду у трійку претендентів на "Золотий м'яч"
Роберт Лєвандовскі / Getty Images

Екс-форвард Арсенала і Манчестер Юнайтед Робін ван Персі зробив несподіваний прогноз на цьогорічний трофей.

Портал BT Sport запропонував футбольним уболівальникам назвати переможця і головних претендентів на "Золотий м'яч", за умови, якщо б нагорода вручалась вже сьогодні. Колишній нападник збірної Нідерландів Робін ван Персі склав свою трійку, в яку не включив багаторазових переможців трофею Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

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На думку екс-зірки, найбільше на заповітну статуетку заслуговує польський форвард Баварії Роберт Лєвандовскі. На другому місці одноклубник Олександра Зінченка Кевін Де Брюйне, а трійку найкращих замикає нападник Ліверпуля Садьйо Мане.

До слова, поляк забив у поточному сезоні Бундесліги 34 голи і лідирує в гонці за "Золотий бутс".

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Кріштіану Кріштіану Роналду Кевін Кевін де Брюйне Садьйо Садьйо Мане Золотий м'яч Світ Робін Робін ван Персі Роберт Роберт Лєвандовскі Ліонель Ліонель Мессі
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