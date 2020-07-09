Ван Перси не включил Месси и Роналду в тройку претендентов на "Золотой мяч"

Экс-форвард Арсенала и Манчестер Юнайтед Робин ван Перси сделал неожиданный прогноз на нынешний трофей.

Портал BT Sport предложил футбольным болельщикам назвать победителя и главных претендентов на "Золотой мяч", при условии, если бы награда вручалась уже сегодня. Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси составил свою тройку, в которую не включил многократных победителей трофея Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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По мнению экс-звезды, больше всего на заветную статуэтку заслуживает польский форвард Баварии Роберт Левандовски. На втором месте одноклубник Александра Зинченко Кевин Де Брюйне, а тройку лучших замыкает нападающий Ливерпуля Садио Мане.

К слову, поляк забил в текущем сезоне Бундеслиги 34 гола и лидирует в гонке за "Золотую бутсу".

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