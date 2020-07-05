Флік оцінив шанси Лєвандовскі на "Золотий м'яч" – поляк становить серйозну загрозу для Мессі та Роналду

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував результативність Роберта Лєвандовскі у поточному сезоні.

"51 гол – це дуже класний показник. У цьому сезоні Роберт забив в чемпіонаті 34 голи, і тепер можна подумати про те, що гравець з Бундесліги може виграти "Золотий м'яч".

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А чому б і ні? Роберт вже заклав фундамент для цього, я бажаю йому всього хорошого", – поділився Флік у коментарі Goal. Варто зазначити, що Лєвандовскі випереджає Мессі та Роналду в рейтингу головних претендентів на "Золотий м'яч".

Нагадаємо, що поляк відзначився 51 забитим м'ячем у 43 поєдинка поточного сезону. Додамо, що вчора, 4 липня, Баварія обіграла Байєр (4:2) та здобула Кубок Німеччини 2019/20.

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