Ван Персі провів ознайомчу бесіду з директором Херенвена Феррі де Ханом. Як інформує Voetbal International, "суперфрізи" розглядають легендарного в минулому форварда на посаду головного тренера першої команди.

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Повідомляється, що це не перша зустріч керівництва Херенвена з потенційними тренерами. Раніше де Хан спілкувався з Морісом Стейном (без клубу) і наставником Венло Ріком Крюйсом. Також Херенвен розглядав варіант із запрошенням Рууда ван Ністелроя, але екс-форвард Манчестер Юнайтед і Реала відмовився від цієї перспективи – він хоче працювати за межами Нідерландів.

Наразі 40-річний ван Персі тренує команду Фейєнорда U-18. У 2002 році Робін вигравав у складі роттердамців Кубок УЄФА разом із Феррі де Ханом.

За підсумками 29 турів Херенвен посідає 11-те місце в турнірній таблиці Ередивізі.

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