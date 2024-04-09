Ван Персі близький до отримання першої тренерської роботи – ван Ністелрой від неї вже відмовився
Найкращий бомбардир збірної Нідерландів Робін ван Персі може стати новим головним тренером Херенвена.
Ван Персі провів ознайомчу бесіду з директором Херенвена Феррі де Ханом. Як інформує Voetbal International, "суперфрізи" розглядають легендарного в минулому форварда на посаду головного тренера першої команди.
Екс-тренер Мудрика у Челсі відмовився очолити Аякс
Повідомляється, що це не перша зустріч керівництва Херенвена з потенційними тренерами. Раніше де Хан спілкувався з Морісом Стейном (без клубу) і наставником Венло Ріком Крюйсом. Також Херенвен розглядав варіант із запрошенням Рууда ван Ністелроя, але екс-форвард Манчестер Юнайтед і Реала відмовився від цієї перспективи – він хоче працювати за межами Нідерландів.
Наразі 40-річний ван Персі тренує команду Фейєнорда U-18. У 2002 році Робін вигравав у складі роттердамців Кубок УЄФА разом із Феррі де Ханом.
За підсумками 29 турів Херенвен посідає 11-те місце в турнірній таблиці Ередивізі.
Аякс "ковтнув" шість голів і був жалюгідним в атаці – амстердамці встановили ганебний антирекорд