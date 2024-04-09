Ван Перси провёл ознакомительную беседу с директором Херенвена Ферри де Ханом. Как информирует Voetbal International, "суперфризы" рассматривают легендарного в прошлом форварда на пост главного тренера первой команды.

Экс-тренер Мудрика в Челси отказался возглавить Аякс

Сообщается, что это не первая встреча руководства Херенвена с потенциальными тренерами. Ранее де Хан общался с Морисом Стейном (без клуба) и наставником Венло Риком Крюйсом. Также Херенвен рассматривал вариант с приглашением Рууда ван Нистелроя, но экс-форвард Манчестер Юнайтед и Реала отказался от этой перспективы – он хочет работать за пределами Нидерландов.

В настоящее время 40-летний ван Перси тренирует команду Фейеноорда U-18. В 2002 году Робин выигрывал в составе роттердамцев Кубок УЕФА вместе с Ферри де Ханом.

По итогам 29 туров Херенвен занимает 11-е место в турнирной таблице Эредивизи.

Аякс "глотнул" шесть голов и был жалким в атаке – амстердамцы повторили антирекорд 74-летней давности