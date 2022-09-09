Рух впевнено обіграв Зорю в матчі 3-го туру УПЛ, перервавши власну серію з поразок. Дивіться відео голів та огляд матчу Рух – Зоря на Футбол 24.

Рух відкрив рахунок наприкінці першого тайму: Сапуга пробив з дальньої відстані, Мацапура відбив перед собою, а першим на м'ячі опинився Таллес.

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса

На початку другої половини він же подвоїв перевагу своєї команди. Мацапура незграбно пішов на м'яч та збив Таллеса, який реалізував пенальті. На 55 хвилині Зоря відіграла один гол зусиллями Русина, який замкнув навіс Крістіана. Але останнє слово було за Рухом – Таллес отримав м'яч перед штрафним і забив ударом від поперечки, оформивши хет-трик у зустрічі.