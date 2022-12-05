Наставник Зорі Патрік ван Леувен може покинути луганський клуб, повідомляє Динамоманія.

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Про причини потенційного відходу нідерландця не повідомляється. За інформацією джерела, головним претендентом на місце 53-річного фахівця є екс-тренер Маріуполя та Кривбаса Олександр Бабич.

Нагадаємо, на зимову перерву Зоря пішла на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок. Від лідера – СК Дніпро-1 – луганці відстають на 7 пунктів.

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