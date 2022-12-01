Чемпіонат світу – попса. Істинні футбольні гурмани з нетерпінням очікували на битву між Зорею та Колосом, адже ці команди проводили свій останній матч у 2022 році. Хотілося насолодитися цим шедевром, тому що наступний тур вони проведуть аж 4 березня.

Ковалівці могли зіграти в своє задоволення, бо за будь-якого результату "хлібороби" залишались на шостій позиції. Луганці ж мали вирішити важливе турнірне завдання – у випадку перемоги підопічні Патріка ван Леувена потіснили б Динамо на четверту сходинку, а самі зазимували б у топ-3 УПЛ. За такий жирний куш варто було викластись на повну.

Якщо ж без іронії, то матч дійсно виявився непоганим. Обидва колективи взяли хороший старт, намагаючись атакувати через фланги й закидувати м'яч у штрафний. Вже на 10-й хвилині глядачі біля екранів побачили ефектний гол – це Болбат зачепився за скидку й пробив боковими ножицями метрів з 13-ти. Без шансів для Мацапури. 0:1!

Втім, вже на 19-й Зоря зрівняла рахунок. Під шаленим пресингом луганців Волинець помилився з виносом, а потім захисник віддав невдалу передачу назад на Євгена. У підсумку все завершилось пенальті, який заробив Мишньов. Булеца з "позначки" впевнено переграв голкіпера – 1:1.

Не можна сказати, що в наступні 20 хвилин гра тішила шаленими розмінами моментами, але динаміка була високою. Команди старались, створивши по одному гольовому шансу.

Так, Зоря могла вийти вперед на 38-й хвилині внаслідок прострілу Данченка, який Кирюханцев замкнув щільним ударом – Волинець потягнув! Колос же огризнувся на 44-й подачею Богданова зі стандарту й скидкою під удар Мільку – в останню мить його накрили.

Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку. Він не влаштовував підопічних Патріка ван Леувена, однак всього за шість хвилин по перерві ситуація стала ще скрутнішою. Колос забив другий гол – це Чоботенко після навісу Богданова з кутового переправив м'яч у сітку. 1:2!

Невідомо, як розвинулись би події далі. Можливо, Зоря усіма силами б пішла уперед, а може і Колос би добив луганців. Насолодитись футболом не дозволили орки, через яких на 60-й хвилині пролунала повітряна тривога. Команди відправились в укриття, повернувшись звідти через півтори години.

Відновлення гри практично одразу подарувало вболівальникам гол "чорно-білих". На 62-й хвилині Мишньов прорвався правим флангом і викотив передачу на кут воротарського, а Кирюханцев, прийнявши м'яч, другим дотиком відправив його у сітку – 2:2! Втім, розвинути усіх команді не вдалося. В середині другого тайму темп відчутно впав, а тренери почали проводити заміни.

Моментів не виникало, а на 83-й хвилині матч зупинився вдруге! Цього разу на стадіоні імені В. В. Лобановського згасло світло. Футболісти вже почали посміюватись, а хижі зграї ворон стали кружляти над стемнілим полем. Втім, досить швидко живлення вдалося поновити.

У завершальній частині поєдинку краще виглядала Зоря. Підопічні Патріка ван Леувена створили два шикарних моменти: на 85-й хвилині Чурко замкнув простріл Данченка ударом метрів з шести (неточно), а на 87-й Кирюханцев увійшов на правий край штрафного й виконав подачу – м'яч рикошетом від Новака полетів за комір Волинцю. На щастя для ковалівців, Євген перевів сферу над поперечкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Зоря набрала 28 очок, не зумівши піднятись у топ-3 й залишившись на четвертій позиції. Динамо тримає гандикап у два залікових бали. Колос, маючи в активі 20 пунктів, тримається шостим.