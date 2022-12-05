Молодіжна команда Руха навесні 2023 року візьме участь у розіграші престижного турніру Viareggio Cup, який відбудеться в Італії, повідомляє Fiorentina.it.

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"Турнір у Віареджо завжди був дуже уважним до міжнародної динаміки: мир, толерантність між народами та боротьба з расизмом є частиною нашої історії. Участь українського формування – це наш маленький, але значущий меседж у пошуках миру у всьому світі", – заявив президент Centro Giovani Calciatori Алессандро Паладжі.

Нагадаємо, 73-й розіграш Кубка Віареджо (призначений для команд Прімавери) пройде з 20 березня по 3 квітня 2023 року. Рух стане лише третьою українською командою, яка виступала у цьому турнірі після Динамо (1996) та Шахтаря (2008).

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